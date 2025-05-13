SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM’de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...

BİM market her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. Zincir markette her ihtiyaca uygun çeşitli kategorilerde ürünler geliyor. Mutfak araç gereçlerinden piknik malzemelerine, çocuk oyuncaklarından kozmetiğe birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, 16 mayıs cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!