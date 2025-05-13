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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM'de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:35

SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM'de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...

BİM zincir markette her hafta cazip fiyatlı aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. Alışverişseverlerin sepetlerini dolduran ürünlerde bu hafta her ihtiyaca uygun ürünler satışa çıkıyor. Piknik ürünleri, akıllı cep telefonu, kablosuz hoparlör, karnıyarık tenceresi ve daha fazlası bu Cuma BİM'de satışa çıkacak. Peki, 16 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, indirimli mi? İşte, BİM Aktüel haftanın fırsatları!

SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM’de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...

BİM market her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. Zincir markette her ihtiyaca uygun çeşitli kategorilerde ürünler geliyor. Mutfak araç gereçlerinden piknik malzemelerine, çocuk oyuncaklarından kozmetiğe birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, 16 mayıs cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM’de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

Termo İzolasyonlu Çanta (~25 L): 369 TL

Katlanabilir Termo Piknik Çantası (25 L): 189 TL

Termos Sırt Çantası (18 L): 339 TL

Piknik Hasırı (150x210 cm): 299 TL

PVC Masa Örtüsü (140x180 cm): 149 TL

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SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM’de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

5 Parçalık Oturma Grubu: 7.999 TL

3 Kişilik Gölgelikli Salıncak: 7.500 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL

Ahşap Çocuk Karyolası: 999 TL

Pelüş Oyuncak (20 cm): 299 TL

SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM’de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

Minderli Oturma Grubu (2'li): 3.950 TL

Katlanır Mangal: 695 TL

4,5 Litre Semaver: 999 TL

Pompalı Termos (3 Litre): 1.290 TL

Dekoratif Gaz Lambası: 279 TL

SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel katalog 16 Mayıs: BİM’de bu hafta hangi ürünler var? Piknik seti, cep telefonu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

50'' Ultra HD TV: 11.990 TL

32'' HD LED TV: 4.290 TL

Akıllı Cep Telefonu: 6.250 TL

Işıklı Tripod: 199 TL

Kablosuz Hoparlör: 499 TL

Akıllı Saat: 599 TL

Kablolu Mouse: 1.390 TL

Bluetooth Hoparlör (Model Y01): 399 TL

Bluetooth Hoparlör (Model Y09): 399 TL

Dijital Çizim Tahtası (Panda Tasarımlı): 199 TL

Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası: 299 TL