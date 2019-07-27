BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?

Her hafta yeni indirimleriyle dikkat çeken BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan haftanın kataloğunda bu hafta dev indirim fırsatı var. Tüketicilerine sunduğu cazip fiyatlı ürünlerle bilinen BİM marketler zinciri, haftanın kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden erişime sundu. Aktüel listesinde bu hafta da oldukça çeşitli fırsatlar yer alıyor. Bu hafta cep telefonu, valiz, elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesinde şaşırtan indirimler görülüyor. Sizde indirimlerden yararlanmak için en yakın marketi ziyaret edebilir, BİM aktüel ürünler 2 Ağustos indirim kataloğuna haberimizden göz atabilirsiniz.