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  • BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?

2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?

Her hafta yeni indirimleriyle dikkat çeken ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan haftanın kataloğunda bu hafta dev indirim fırsatı var. Tüketicilerine sunduğu cazip fiyatlı ürünlerle bilinen BİM marketler zinciri, haftanın kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden erişime sundu. Aktüel listesinde bu hafta da oldukça çeşitli fırsatlar yer alıyor. Bu hafta cep telefonu, valiz, elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesinde şaşırtan indirimler görülüyor. Sizde indirimlerden yararlanmak için en yakın marketi ziyaret edebilir, 2 Ağustos indirim kataloğuna haberimizden göz atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.07.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 11:36
BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?

İndirimli ürünler kapsamında yer alan haftanın kataloğu yoğun ilgi görüyor. 2 Ağustos kataloğu '' Toptan Fiyatına Perakende Satış'' sloganıyla indirim listesini yayınladı. Vatandaşlar ' market aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen BİM aktüel ürünler indirim kataloğu listesi…

İşte, bu haftanın aktüel ürünler kataloğu tam listesi...

BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?

KATALOĞUN TAM LİSTESİ İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA DOĞRU KAYDIRARAK BU HAFTAYA İLİŞKİN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNE ULAŞABİLİRSİNİZ

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BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?
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BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel 2 Ağustos indirimlerinde dev fırsat! BİM kataloğunda bu hafta neler var?
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