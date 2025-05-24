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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 27 - 30 MAYIS | Yeni haftanın Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 22:41

BİM AKTÜEL 27 - 30 MAYIS | Yeni haftanın Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...

BİM'de yeni haftanın indirimleri belli oldu. Mayıs ayının son aktüel kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının sepetini dolduracak indirimli ürünler arasında her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü ve daha fazla elektronik ürün satışa çıkacak. Peki, 27 - 30 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, Mayıs ayının son indirimleri!

BİM AKTÜEL 27 - 30 MAYIS | Yeni haftanın Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...

BİM'de yeni hafta indirimleri başlıyor. Her hafta aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın ürünleri alışverişseverlerin gündeminde. Her çeşit ürünün yer aldığı katalog, bu hafta elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine birçok ürün satışa çıkıyor. işte, 27 - 30 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 27 - 30 MAYIS | Yeni haftanın Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...

27 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG!

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BİM AKTÜEL 27 - 30 MAYIS | Yeni haftanın Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...

27 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG!

BİM AKTÜEL 27 - 30 MAYIS | Yeni haftanın Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...

30 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG!

Kule tipi vantilatör: 1.390 TL

43" televizyon: 11.750 TL

55" televizyon: 27.900 TL

32" televizyon: 4.390 TL

BİM AKTÜEL 27 - 30 MAYIS | Yeni haftanın Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...

Akıllı cep telefonu: 9.250 TL

Smart çelik kasa: 1.950 TL

Sinek kovucu ürün

Gece lambası

Turbo siyah cam ankastre set (ocak, fırın, davlumbaz): 8.690 TL