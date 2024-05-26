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Haberler Yaşam BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM'de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 12:48

BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM'de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...

BİM, her salı ve cuma günü indirimlerini tüketiciler ile buluşturuyor. Süpürge, nevresim takımı, ankastre seti, koltuk ve halı temizleme makinesi, termos, yemek takımı, bisiklet ve daha fazlası yayında. BİM aktüel 28-31 Mayıs kataloğu üzerinde ürünler işaretleniyor. Alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel ürünler indirim kataloğu...

BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM’de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...

BİM aktüel 28-31 Mayıs indirim kataloğu takip ediliyor. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, yemek takımlarından ev tekstiline birçok kategoride araştırmalar başladı. Rafların dolduğu indirim günlerinde tüketiciler mağazaları kontrol ediyor. İşte, BİM aktül ürünler katalog fırsatları...

BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM’de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...
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BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM’de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...
BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM’de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...
BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM’de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...
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