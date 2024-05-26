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BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM'de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
12:48
BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM'de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...
BİM, her salı ve cuma günü indirimlerini tüketiciler ile buluşturuyor. Süpürge, nevresim takımı, ankastre seti, koltuk ve halı temizleme makinesi, termos, yemek takımı, bisiklet ve daha fazlası yayında. BİM aktüel 28-31 Mayıs kataloğu üzerinde ürünler işaretleniyor. Alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel ürünler indirim kataloğu...