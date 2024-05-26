BİM aktüel 28-31 Mayıs 2024 | Salı ve Cuma indirimleri BİM’de yayında: Süpürge, ankastre seti, yemek takımı, bisiklet...

BİM aktüel 28-31 Mayıs indirim kataloğu takip ediliyor. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, yemek takımlarından ev tekstiline birçok kategoride araştırmalar başladı. Rafların dolduğu indirim günlerinde tüketiciler mağazaları kontrol ediyor. İşte, BİM aktül ürünler katalog fırsatları...