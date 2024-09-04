Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:48
BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...
BİM, 6 Eylül tarihlerinden itibaren geçerli yeni ve indirimli aktüel ürünler kataloğunu rmüşterilerinin erişimine sundu. Cuma günü birbirinden farklı onlarca ürün raflarda yerini alacak. Wag maşası, televizyon, saç şekillendirici, elektrikli bisiklet, süpürge, türk kahvesi makinesi çeşitleri raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlı alışveriş severler BİM aktüel 6 Eylül 2024 fiyat listesi ile alışveriş listelerini hazırlıyor. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...