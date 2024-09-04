BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...

BİM aktüel 6 Eylül 2024 kataloğu yayınlandı. Süper marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler listelerini hazırlıyor. Bu Cuma buharlı ütü, filtre kahve makinesi, televizyon, elektrikli bisiklet, türk kahvesi makinesi gibi birçok ürün raflara geliyor. İşte 6 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri...