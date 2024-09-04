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Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:48

BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...

BİM, 6 Eylül tarihlerinden itibaren geçerli yeni ve indirimli aktüel ürünler kataloğunu rmüşterilerinin erişimine sundu. Cuma günü birbirinden farklı onlarca ürün raflarda yerini alacak. Wag maşası, televizyon, saç şekillendirici, elektrikli bisiklet, süpürge, türk kahvesi makinesi çeşitleri raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlı alışveriş severler BİM aktüel 6 Eylül 2024 fiyat listesi ile alışveriş listelerini hazırlıyor. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...

BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...

BİM aktüel 6 Eylül 2024 kataloğu yayınlandı. Süper marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler listelerini hazırlıyor. Bu Cuma buharlı ütü, filtre kahve makinesi, televizyon, elektrikli bisiklet, türk kahvesi makinesi gibi birçok ürün raflara geliyor. İşte 6 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri...

BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...

6 EYLÜL CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL

Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL

Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL

Wag Maşası (32mm) PSC43 495 TL

Saç Masaj Tarağı 39 TL

Ayak Bakım Seti Psc52 249 TL

Elektronik Tırnak Bakım Seti Led Işıklı 189 TL

Elektronik Tırnak Kurutucu 129 TL

Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Led Işıklı Cımbız 79 TL

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BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...

6 EYLÜL CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL

Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL

Buharlı Ütü 1.175 TL

Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

Minderli Düşer Kapak Ayakkabılık 995 TL

BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...

6 EYLÜL CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

56.Yıl Özel Tekli Arabalar 119 TL

Monster Trucks Arabalar 1:70 59,50 TL

Chelsea Meslekleri Öğreniyor 229 TL

Bükülebilir Dinozorlar 229 TL

Hikaye Kitapları 34,50 TL

Lisanslı Puzzle 60 Parça 54,50 TL

Tükenmez Resim Defteri 89 TL

Oyuncak Spor Arabalar 59 TL

Top Yakalama Oyuncağı 2'li 129 TL

LCD Ekran Çizim Tableti 129 TL

BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? Wag maşası, televizyon, süpürge...

6 EYLÜL CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Tül Perde ~290x180 cm 195 TL

Güneşlik ~140x250 cm 165 TL

Fon Perde ~140x270 cm 179 TL

Kot Gömlek Erkek 319 TL

Kaşkorse Pantolon Kadın 179 TL

Eşofman Alt Kadın 179 TL

Pvc Masa Örtüsü 85 TL

Penye Yastık Kılıfı ~50x70 cm 65 TL

Eşofman Alt Erkek 179 TL

Spor Ayakkabı 329 TL

Kristal Organizer 39,50 TL

Mop Seti 229 TL

Nakışlı Havlu Set 65 TL

Banyo Paspası ~65x80 cm 79 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 69 TL

2'li Standlı Sabunluk Seti 279 TL

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