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BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!
Giriş Tarihi: 22.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
23:02
BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!
BİM, bayrama özel aktüel indirimlerini duyurdu! Yeni hafta kataloğunda bayramın vazgeçilmez lezzetleri ve ihtiyaçları yerini aldı. Bayram şekeri, çikolata, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra birçok farklı seçenek de raflarda olacak. Fındıklı ve sütlü çikolatalardan draje şekerlere, parfümlü kolonyalardan lezzetli çikolata barlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterilere sunulacak. Bayram alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için 25 - 28 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Işte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi