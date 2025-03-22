BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!

BİM, yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bayram için hazırlanan özel ürünlerin yanı sıra, en çok ilgi görenler arasında bahçe dekorasyonuna yönelik ürünler öne çıkıyor. Dekoratif ışıklı şelaleler, aydınlatma sistemleri, şık sepetler ve duvar lambaları gibi bahçe düzenlemelerinde kullanılabilecek birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte, 25-28 Mart tarihleri arasında geçerli BİM aktüel kataloğunun detayları…