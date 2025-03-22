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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!
Giriş Tarihi: 22.03.2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 23:02

BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!

BİM, bayrama özel aktüel indirimlerini duyurdu! Yeni hafta kataloğunda bayramın vazgeçilmez lezzetleri ve ihtiyaçları yerini aldı. Bayram şekeri, çikolata, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra birçok farklı seçenek de raflarda olacak. Fındıklı ve sütlü çikolatalardan draje şekerlere, parfümlü kolonyalardan lezzetli çikolata barlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterilere sunulacak. Bayram alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için 25 - 28 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Işte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!

BİM, yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bayram için hazırlanan özel ürünlerin yanı sıra, en çok ilgi görenler arasında bahçe dekorasyonuna yönelik ürünler öne çıkıyor. Dekoratif ışıklı şelaleler, aydınlatma sistemleri, şık sepetler ve duvar lambaları gibi bahçe düzenlemelerinde kullanılabilecek birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte, 25-28 Mart tarihleri arasında geçerli BİM aktüel kataloğunun detayları…

BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!

BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL!

YUMUŞAK ŞEKER 69.00 TL

MİNİ YUMURTA ÇİKOLATA 109.00 TL

GÜL AROMALI LOKUM 65.00 TL

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BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!

KREMA DOLGULU PİRİNÇ PATLAKLI ÇİKOLATA 179.00 TL

ANTEP FISTIKLI KADAYIF DOLGULU MİNİ DUBAİ ÇİKOLATASI 225.00 TL

STİCK ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ 139.00 TL

BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!

BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ 199.00 TL

KABAK ÇEKİRDEĞİ 49.50 TL

CEVİZLİ PEKMEZLİ PESTİL 99.50 TL

BİM AKTÜEL BAYRAMA ÖZEL! Bayram şekeri, çikolata,şekerler, kolonya... 25-28 Mart BİM aktüel indirimleri yayında!

YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 299.00 TL

KEFİR 49.00 TL

NANELİ AYRAN 11.50 TL