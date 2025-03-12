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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL BU CUMA | Darbeli matkap ve çok amaçlı dolap... 14 Mart BİM aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:06 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 00:07

BİM AKTÜEL BU CUMA | Darbeli matkap ve çok amaçlı dolap... 14 Mart BİM aktüel ürünler neler?

BİM, 14 Mart 2025 tarihinde müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu hafta aktüel kataloglarında, şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi ihtiyaç duyulan birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle, darbeli matkap ve çok amaçlı dolap gibi pratik ev gereçleri, evini yenilemek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki ihtiyaçları karşılamak için ideal seçenekler arasında. İşte, 14 Mart BİM aktüel ürünler...

BİM AKTÜEL BU CUMA | Darbeli matkap ve çok amaçlı dolap... 14 Mart BİM aktüel ürünler neler?

Bu hafta BİM mağazalarında, 14 Mart 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün yer alıyor. Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi evin ihtiyaç duyduğu ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Özellikle, şarjlı mop ve çok amaçlı dolap gibi pratik ürünler, ev düzeninizi kolaylaştıracak. Mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki eksiklikleri gidermek için ideal seçenekler sunuyor. İşte, ürünlerin tam listesi ve fiyatları için BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM AKTÜEL BU CUMA | Darbeli matkap ve çok amaçlı dolap... 14 Mart BİM aktüel ürünler neler?

BİM 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Verandalı 8500 Flat Tıny House 610.000 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL

Elektrikli Güveç 1.490 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.595 TL

Yükseklik Ayarlı Laptop Çalışma Masası 699 TL

TV Ünitesi 2.790 TL

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BİM AKTÜEL BU CUMA | Darbeli matkap ve çok amaçlı dolap... 14 Mart BİM aktüel ürünler neler?

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Çapa Makinesi 19.990 TL

Çapa Makinesi 19.990 TL

BİM AKTÜEL BU CUMA | Darbeli matkap ve çok amaçlı dolap... 14 Mart BİM aktüel ürünler neler?

Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

Polisaj Makinesi 3.190 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL

Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

Dekupaj Testere 999 TL

BİM AKTÜEL BU CUMA | Darbeli matkap ve çok amaçlı dolap... 14 Mart BİM aktüel ürünler neler?

Boyacı Seti - 5li 225 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL

Silikon Tabancası 99 TL

Cam Kazıma Aparatı 45 TL

Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL

Parmak Rulo 49 TL

Pas Sökücü Sprey 69 TL

Derz Tamir Dolgusu 79 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL

2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL