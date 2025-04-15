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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU CUMA SATIŞTA!🛒Porselen yemek takımı geliyor! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:52
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU CUMA SATIŞTA!🛒Porselen yemek takımı geliyor! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler?
BİM aktüel her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere aktüel ürün satışı yapıyor. Bu haftanın ilk ürünlerinin satışa sunulmasının arından alışverişseverler 18 Nisan 2025 Cuma günü kataloğuna odaklandı. Çelik termos, porselen yemek takımı, rendeli saklama / karıştırma kabı ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, 18 Nisan 2025 Cuma BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, bu Cuma satışa sunulacak aktüel ürünler!