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BİM AKTÜEL BU CUMA SATIŞTA! 🛒24 Ocak BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler satışta, indirimli ürünler var mı, neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:19
BİM AKTÜEL BU CUMA SATIŞTA! 🛒24 Ocak BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler satışta, indirimli ürünler var mı, neler?
BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek aktüel satış günlerinde avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 24 Ocak 2025 kataloğu...