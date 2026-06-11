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BİM aktüel bu hafta: 12-16-17 Haziran 2026 tarihlerinde satışta! BİM'de bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 23:05
BİM aktüel bu hafta: 12-16-17 Haziran 2026 tarihlerinde satışta! BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu, 12 Haziran Cuma gününden itibaren başlayacak ve 16-17 Haziran tarihlerinde devam edecek büyük indirimlerle teknoloji, mutfak gereçleri ve çocuk ürünlerinde fırsat kapılarını aralıyor. Babalar Günü öncesi sunulan avantajlı fiyatlar, ev ihtiyaçlarını uygun maliyetle tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.