BİM AKTÜEL CUMA İNDİRİMLERİ! Çelik termos, rendeli karıştırma kabı ve daha fazlası BİM’de!

BİM aktüel ürünler bu Cuma satışa çıkıyor. Birbirinden farklı birçok ürünün yer aldığı listede elektronik üründen mutfak malzemelerine, oyuncak çeşitlerinden küçük ev aletlerine birçok ürün yer alıyor. Peki, 18 Nisan 2025 Cuma BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?