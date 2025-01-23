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BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim'de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:40
BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim'de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge
BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek aktüel satış günlerinde avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 24 Ocak 2025 kataloğu...