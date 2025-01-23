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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim'de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:40

BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim'de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek aktüel satış günlerinde avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 24 Ocak 2025 kataloğu...

BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim’de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birbirinden cazip fırsatlarla dolu! 24 Ocak 2025 tarihlerinde müşterilerle buluşacak olan katalogda, Dikey Şarjlı Süpürge, 65' Smart 4K Ultra HD Tv, Gece Lambası gibi ürünler öne çıkıyor. Ev gereçlerinden giyim ürünlerine kadar her ihtiyacınızı karşılayacak yeni hafta indirimleri yayında. İşte, BİM aktüel 24 Ocak 2025 kataloğu...

BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim’de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge

BİM AKTÜEL 24 OCAK CUMA KATALOĞU:

Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

65' Smart 4K Ultra HD Tv 34.999 TL

Diş Duşu 999 TL

Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 329 TL

Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

Mouse Pad 199 TL

Mouse 279 TL

Klavye 329 TL

Gece Lambası 49 TL

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BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim’de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge

Şal 129 TL

Kadın Tunik 249 TL

Kadın Pantolon 249 TL

Termal Tayt 159 TL

Erkek Polar Gömlek 279 TL

Tv Battaniye 389 TL

Erkek Pijama Takımı 319 TL

Kadın Pijama Takımı 299 TL

Polar Şal 99 TL

Bebek Yastık Kılıfı 39 TL

Bebek Çarşaf 129 TL

Bebek Odası Paspası 259 TL

Bebek Tül Perde 259 TL

Bebek Body 59 TL

BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim’de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge

Servis Seti 5'li 279 TL

Karnıyarık Tenceresi 799 TL

Tava 449 TL

Tencere Çeşitleri 1200 ml 42,50 TL

Bıçak Çeşitleri 109 TL

Pasta Tabağı 55 TL

Sürahi 1180 cc 149 TL

Su Bardağı 3'lü 149 TL

Kupa 2'li 199

Çay Bardağı 6'lı 189 TL

Cam Kesme Tablası 129 TL

Pataes Dilimleyici 22,50 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 22,50 TL

Cam Çay Kaşığı 6'lı 24,50 TL

Ütü Masası Kılıfı 85 TL

BİM AKTÜEL GÜNCEL KATALOG | 24 Ocak Cuma Bim’de hangi ürünler var? Ipl Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge

Silikon Emzik 69 TL

Biberon 199 TL

Gece & Gündüz Biberon 149 TL

Full Silikon Emzik 34,50 TL

Emzik Kutusu 34,50 TL

Cam Biberon Seti 149 TL

Akıtmaz Bardak 99 TL

Pipetli Bardak 119 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

Konak Tarağı 59,50 TL

Su Geçirmez Kilitli Çanta 19,50 TL

Süt Saklama Poşeti 34,50 TL

Meyve Süzgeci 55 TL

Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL

Kullan-At Önlük 39,50 TL

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