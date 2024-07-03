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BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4'lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
15:13
BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4'lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!
Bim aktüel ütünler bu Cuma bin bir çeşit kamp ürünleriyle satışa çıkıyor. Her hafta ilgililerine aktüel katolog ile duyurulan ürünlerde bu hafta 4'lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu, verandalı çadır, kamp sandalyesi ve gölgelikli salıncak ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte, Bim aktüel 5 Temmuz Cuma kataloğu ve fiyat listesi!