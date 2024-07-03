BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4’lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!

Bim aktüel ürünler 4 Temmuz kataloğu yayında! Bim de bu hafta kamp malzemelerinin yanı sıra temizlik seti, katlanabilir bisiklet, wok tava, düdüklü tencere, su emici paspas gibi birçok ürün ve daha fazlası satışa olacak. İşte, 4 Temmuz Cuma Bim aktüel kataloğu ürünleri!