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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4'lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 15:13

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4'lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!

Bim aktüel ütünler bu Cuma bin bir çeşit kamp ürünleriyle satışa çıkıyor. Her hafta ilgililerine aktüel katolog ile duyurulan ürünlerde bu hafta 4'lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu, verandalı çadır, kamp sandalyesi ve gölgelikli salıncak ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte, Bim aktüel 5 Temmuz Cuma kataloğu ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4’lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!

Bim aktüel ürünler 4 Temmuz kataloğu yayında! Bim de bu hafta kamp malzemelerinin yanı sıra temizlik seti, katlanabilir bisiklet, wok tava, düdüklü tencere, su emici paspas gibi birçok ürün ve daha fazlası satışa olacak. İşte, 4 Temmuz Cuma Bim aktüel kataloğu ürünleri!

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4’lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ

Aile Tipi Çadır 6 Kişilik
Verandalı Çadır 6 Kişilik
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı
NorthPacific Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi
NorthPacific Portatif Kamp Sandalyesi
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak
Polosmart Nostaljik Radyo FS84
House Plastik Hareket Sensörlü Lamba HP06
Ares Rattan Koltuk
Regnum Örgü Koltuk
Bambu Koltuk

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BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4’lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!

M135 Off-Road ATV Skyjet
Ape Ryder Elektrikli Bisiklet DC20
RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4’lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!

Çizgili Plaj Çantası
Apikleli Deniz Şortu Erkek Çocuk
Fitilli Plaj Havlusu
Diz Altı Deniz Şortu Erkek
PVC Plaj Çantası
Çocuk Panço
Dijital Baskılı Plaj Havlusu
Çizgili Peştemal
Jakarlı Peştemal
Plaj Hasırı
Yüksek Tabanlı Terlik (36, 37, 38, 39, 40 Numara)
Yüksek Tabanlı Terlik Argesta (36, 37, 38, 39, 40 Numara)
Yüksek Tabanlı Terlik (37, 38, 39, 40 Numara)
Su Anahtarlık (13x11 cm)
Su Anahtarlık (15x25 cm)

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 5 TEMMUZ || Bim aktüel katolog ile 4’lü çeyiz seti, televizyon, süpürge, taşınabilir soğutucu raflarda!

3 Tekerlekli Bisiklet
Pufi Peluş Oyuncak Çeşitleri
Oyuncak İş Araçları
X-Shot Extinct Soft Atış Seti
Oyuncak Robot
Oyuncak Org
Oyuncak Helikopter Seti
Sluban Mini Blok Oyuncak
4 Yaş Etkinlik Kitabım (3'lü Set)
Oyuncak İtfaiye Aracı
Oyuncak Polis Seti
Lisanslı Buzdolabı Magnet (50 parça)
Lisanslı Kumbara
Hafıza Oyunu
Boru Oyuncak Blok (72 parça)
İlk Kitaplarım - Farklı Çeşitlerde
Şekilli Hikayeler Serisi - Farklı Çeşitlerde
Animasyon Balon Seti

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