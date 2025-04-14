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BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM'de!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
07:12
BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM'de!
BİM 15-18 Nisan tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında temel gıda, mutfak eşyaları, elektronik cihazlar ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. Fırsatlar arasında ayçiçek yağı, atıştırmalıklar, saç spreyi, göz kalemi, deterjanlar, yumuşatıcılar, saklama kapları ve nevresim takımları bulunuyor. İşte, BİM 15-18 Nisan indirimli ürünleri ve fiyat bilgileri!