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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM'de!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:12

BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM'de!

BİM 15-18 Nisan tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında temel gıda, mutfak eşyaları, elektronik cihazlar ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. Fırsatlar arasında ayçiçek yağı, atıştırmalıklar, saç spreyi, göz kalemi, deterjanlar, yumuşatıcılar, saklama kapları ve nevresim takımları bulunuyor. İşte, BİM 15-18 Nisan indirimli ürünleri ve fiyat bilgileri!

BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM’de!

BİM market, 15 Nisan'da satışa sunacağı aktüel ürünlerle bu hafta rafları dolduracak. Salı günü mağazalarda yerini alacak ürünler, müşterilere cazip fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunacak.İşte, 15 - 18 Nisan BİM aktüel kataloğu ve bu haftanın öne çıkanları…

BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM’de!

15 NİSAN SALI 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

  • TOZ DETERJAN 319 TL
  • ISLAK HAVLU 49,75 TL
  • MASAJ SABUNU 49 TL
  • MASKARA 209 TL
  • FONDÖTEN 279 TL
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BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM’de!
  • AZ ŞEKERLİ GAZOZ 49,50 TL
  • PATATES CİPS ÇEŞİTLERİ 35 TL
  • BARDAK POŞET ÇAY 125 TL
BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM’de!
  • SİYAH ZEYTİN 169 TL
  • REÇEL ÇEŞİTLERİ 59,50 TL
  • AYÇİÇEK YAĞI 305 TL
BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM’de!

18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL

Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 359 TL

Emaye Kızartma Tavası 429 TL

Emaye Koçerol 279 TL

Kupa 3'lü 219 TL

Çay Seti 12 Parça 249 TL

Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL

Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL