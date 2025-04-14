BİM AKTÜEL 15-18 NİSAN İNDİRİMLERİ: Bu hafta birçok üründe fırsatlar! Yumuşatıcılar, saklama kabı, alez, nevresim takımı BİM’de!

BİM market, 15 Nisan'da satışa sunacağı aktüel ürünlerle bu hafta rafları dolduracak. Salı günü mağazalarda yerini alacak ürünler, müşterilere cazip fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunacak.İşte, 15 - 18 Nisan BİM aktüel kataloğu ve bu haftanın öne çıkanları…