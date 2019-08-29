BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
BİMaktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
Yeni haftanın BİMaktüel kataloğu yayınlandı. Okulların açılması ile birlikte kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinde indirim fırsatları sağlayan BİM marketler zinciri vatandaşların ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Her ihtiyaca uygun ürünler ile çeşitlilik yaratan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; A4 Çizgisiz Defter 4,45 TL, Resim Defteri 5,95 TL, A4 Güzel Yazı Defteri 3,45 TL. Haberimizin devamından 30 Ağustos BİM aktüel indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 29.08.2019
10:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019
10:17