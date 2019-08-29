Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…

indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. Okulların açılması ile birlikte kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinde indirim fırsatları sağlayan BİM marketler zinciri vatandaşların ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Her ihtiyaca uygun ürünler ile çeşitlilik yaratan kataloğunda bu hafta; A4 Çizgisiz Defter 4,45 TL, Resim Defteri 5,95 TL, A4 Güzel Yazı Defteri 3,45 TL. Haberimizin devamından 30 Ağustos BİM aktüel indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 10:17
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…

Yeni haftaya ait ürünler kataloğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM tarafından resmi internet sitesi ve mağazalarında bulabileceğiniz aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Bu haftanın indirimli ürünler konsepti kırtasiye… Okulların açılış tarihinin yaklaşması nedeniyle birçok öğrenci ve veli kırtasiye alışverişi yapmak için hazırlanıyor.

İşte uygun fiyata birçok farklı ürünü barındıran ürünler kataloğu..

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları devam ediyor…
BİZE ULAŞIN