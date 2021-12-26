HaberlerYaşamBİM 31 Aralık 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta dev indirimli ürünler var...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 10:11Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:07
BİM 31 Aralık 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta dev indirimli ürünler var...
BİM'de dev indirim başlıyor! Bu hafta 31 Aralık tarihine denk gelen Cuma indirimlerinde market zinciri yine birbirinden dikkat çeken ürünleri uygun fiyatlarıyla alıcılara sunuyor. Şimdiden konuyla ilgili olarak kataloğu incelemek isteyenler "BİM aktüel ürünler kataloğu" araştırmasına çıktı. İşte 31 Aralık BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu ve detaylar...