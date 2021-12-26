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Haberler Yaşam BİM 31 Aralık 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta dev indirimli ürünler var...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:07

BİM 31 Aralık 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta dev indirimli ürünler var...

BİM'de dev indirim başlıyor! Bu hafta 31 Aralık tarihine denk gelen Cuma indirimlerinde market zinciri yine birbirinden dikkat çeken ürünleri uygun fiyatlarıyla alıcılara sunuyor. Şimdiden konuyla ilgili olarak kataloğu incelemek isteyenler "BİM aktüel ürünler kataloğu" araştırmasına çıktı. İşte 31 Aralık BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu ve detaylar...

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta dev indirimli ürünler var...

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayımlandı. Dev market zincirinde yine fırsatlar saymakla bitmiyor. Gerek mutfak gereçlerinde gerekse spor aletlerinde bu hafta dikkat çeken indirim fırsatı alıcılarını bekliyor olacak. Öte yandan alışverişe gitmeden önce vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. İşte BİM indirimli aktüel ürünler listesi...

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta dev indirimli ürünler var...

BİM'de bu hafta;

Çift kişilik örtü 169, kaz tüyü yastık ise 99,90 TL'den satışa sunuluyor. Öte yandan Kasın ve erkeklere özel tekstil ürünleri dikkatleri üzerine çekiyor.

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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta dev indirimli ürünler var...

Market zinciri aynı zamanda; tek fiyat çelik ürünler, tepsi, çay seti, servis tabağı gibi mutfak gereçlerinde de indirim yaptığını duyurdu.

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta dev indirimli ürünler var...

Kataloğun en çok dikkat çeken ürünleri ise spor aletleri oldu.

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta dev indirimli ürünler var...
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