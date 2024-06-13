BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || "Babalar gününe özel!" Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim'de!

Bim aktüel 14 Haziran Cuma fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde mutfak ürünleri, çocuklar için oyuncak çeşitleri, nevresim takımları ve elektronik ürünler gibi birçok ürün yer alıyorken, bir yandan da Babalar gününe özel ürünler bulunuyor. İşte, Cuma fırsatları ile 14 Haziran Bim aktüel ürünler kataloğu!