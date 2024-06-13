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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || "Babalar gününe özel!" Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim'de!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 12:39

BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || "Babalar gününe özel!" Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim'de!

Bim aktüel ürünler her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta klima,elektrikli bisiklet, robot süpürge ve çeyiz ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun Babalar günü özel hediyeleri de satışta olacak. İşte, Bim aktüel ürünleri 14 Haziran 2024 Cuma günü raflarda!

BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || Babalar gününe özel! Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim’de!

Bim aktüel 14 Haziran Cuma fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde mutfak ürünleri, çocuklar için oyuncak çeşitleri, nevresim takımları ve elektronik ürünler gibi birçok ürün yer alıyorken, bir yandan da Babalar gününe özel ürünler bulunuyor. İşte, Cuma fırsatları ile 14 Haziran Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || Babalar gününe özel! Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim’de!

BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024

  • Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.999 TL
  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
  • Kumtel Vakum Makinesi 799 TL
  • Kumtel Ayaklı Vantilatör 699 TL
  • S10 Vacuum Mop Pro Clenaer Akıllı Robot 9.999 TL
  • Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi 4.999 TL
  • Philips Süpürge 4.799 TL
  • Fakir Sport Blender ve Sürahi 1.299 TL
  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.099 TL
  • Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu 8.999 TL
  • Relax Çelik Termos 750 ml 279 TL
  • Relax Çelik Termos 2 Litre 399 TL
  • Nibras Koltuk 199 TL
  • Peçko Tütsülük Palosanto Set 139 TL
  • Gaz Lambası 329 TL
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BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || Babalar gününe özel! Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim’de!
  • APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
  • KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
  • Corby Çocuk Elektrili Motosiklet 10.999 TL
  • HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL
  • Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL
  • Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL
  • TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL
  • TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL
  • Polosmart Smart Tartı 329 TL
  • Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL
  • Retro Tıraş Makinesi 299 TL
  • Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL
BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || Babalar gününe özel! Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim’de!
  • Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL
  • Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 319 TL
  • Çelik Saplı Ahşap Servis Gereçleri 35 TL
  • Cem Pankek Tavası 279 TL
  • Cem Tava 20 cm 289 TL
  • Kelepçeli Kek Kalıbı 199 TL
  • Ahşap Kulplu Metal Tepsi 115 TL
  • Metal Ekmek Kutusu 125 TL
  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 65 TL
  • Toprak Güveç Tencere 79 TL
  • Şeffa 5 Bölmeli Organizer 49 TL
  • Bıçak Bileyici 159 TL
  • Saklama Kabı Seti 3'lü 35 TL
  • Buzdolabı Organizeri 49 TL
  • Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 45 TL
  • Parex Basic Trend Temizlik Seti 189 TL
  • Silikon Kapak Seti 6'lı 99 TL
BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || Babalar gününe özel! Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim’de!
  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 89 TL
  • LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 69 TL
  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 52 TL
  • LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 49 TL
  • LAV Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 79 TL
  • LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 89 TL
  • LAV Vega Büyük Kase 2165 cc 85 TL
  • LAV Vega Kase 215 cc 15 TL
  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 185 TL
  • Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 169 TL
  • Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 179 TL
  • Paşabahçe Villa Patisserie Kapaklı Servis Kasesi 139 TL
  • Colorina Cam Kahvaltı Seti 349 TL
  • Colorina Tatlı 6'lı 119 TL
  • Kütahya Porselen Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 279 TL
  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL
  • Glass in love Cam Vazo 139 TL
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