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BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || "Babalar gününe özel!" Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim'de!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
12:39
BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN 2024 || "Babalar gününe özel!" Erkek Kol Saati ve Bileklik, Deri Cüzdan, Kemer, Ayakkabı Bu Cuma Bim'de!
Bim aktüel ürünler her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta klima,elektrikli bisiklet, robot süpürge ve çeyiz ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun Babalar günü özel hediyeleri de satışta olacak. İşte, Bim aktüel ürünleri 14 Haziran 2024 Cuma günü raflarda!