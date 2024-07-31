Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
13:35
BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bim de bu bu hafta dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon ve daha fazlası satışta!
Bim aktüel katalog ile haftanın ürünleri belli oldu. 2 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak olan ürünler Bim aktüel kataloğu ile duyuruldu. Alışveriş tutkunları tarafından takip edilen katalogda özellikle bu Cuma 4'lü çeyiz seti en çok dikkat çeken ürün oldu. Ultra HD televizyon, powerbank, buhar kazanlı ütü ve blender bu hafta raflarda satışa çıkacak. İşte, 2 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!