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BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! İşte BİM aktüel indirimli tam liste
Giriş Tarihi: 18.05.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
21:59
BİM AKTÜEL KATALOG 21-24 MAYIS 2024: Alışveriş listeleri tamamlanıyor! İşte BİM aktüel indirimli tam liste
BİM aktüel kataloğu yayında. 21- 24 Mayıs Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Kataloğun yıldızı "elektrikli bisiklet, tencere setleri, çeyiz ürünlere" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok temizlik malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve çeyiz setlerindeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 21-24 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi