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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 16:07

BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?

21 Haziran BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı! Çadır, kamp sandalyesi, drone, paten gibi dikkat çekici ürünler bu hafta raflarda yerini alıyor. Zincir marketlerdeki indirimli ürünleri takip eden alışveriş tutkunları, bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak sorusuyla güncel BİM aktüel kataloğu için inceleme yapıyor. İşte 21 Haziran 2024 BİM aktüel katalog ürünleri…

BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?

21 Haziran BİM aktüel katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alıyor. Elektronik ev aletleri, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere pek çok indirimli ürünün satışa sunulduğu zincir markette bu hafta da pek çok ürün indirimde. İşte 21 Haziran 2024 BİM aktüel kataloğu ile haftanın önerileri.

BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?

Otomatik Çadır 2 kişilik 999 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Smart Drone 1.299 TL

Işıklı Paten 499 TL

Işıklı Mini Scooter 599 TL

Kaykay 299 TL

Katlanır Sehpa 349 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?

İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

Mega Kutulu Hurç 105 TL

Mega Hurç 69 TL

Akordion Maxi 32,50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32,50 TL

Mini Hurç 39,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?

Kapri 175 TL

Şort 159 TL

Pijama Takımı 229 TL

Pike Kumaş Şort 129 TL

Pike Kumaş Kapri 129 TL

Sandalet 109 TL

Yüksek Taban Sandalet 99 TL

Yazma 62,50 TL

Flamlı Eşarp 62,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?
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