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BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
16:07
BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?
21 Haziran BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı! Çadır, kamp sandalyesi, drone, paten gibi dikkat çekici ürünler bu hafta raflarda yerini alıyor. Zincir marketlerdeki indirimli ürünleri takip eden alışveriş tutkunları, bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak sorusuyla güncel BİM aktüel kataloğu için inceleme yapıyor. İşte 21 Haziran 2024 BİM aktüel katalog ürünleri…