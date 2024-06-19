BİM AKTÜEL KATALOG 21 Haziran 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu Cuma hangi ürünler indirimde olacak?

21 Haziran BİM aktüel katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alıyor. Elektronik ev aletleri, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere pek çok indirimli ürünün satışa sunulduğu zincir markette bu hafta da pek çok ürün indirimde. İşte 21 Haziran 2024 BİM aktüel kataloğu ile haftanın önerileri.