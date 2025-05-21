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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:07

BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!

BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri başlıyor. Her hafta aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun binbir çeşit ürün geliyor. Yaza hazırlık yapmak isteyenler için güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları ve daha birçok ürün saışa çıkacak. Peki, 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta fırsatları ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!

BİM'de haftanın indirimleri alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta Salı ve Cuma aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta Çarşamba günü de aktüel ürünler satışa sunulacak. Tablet, cep telefonu, televizyon, mutfak gereçleri, koltuk ve yatak çeşitleri olmak üzere yeni ürünler raflarda alıcısıyla buluşacak. İşte, 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!

23 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG

- Ultra HD Google Tv 21.900 TL

- 32' HD Tv 4.290 TL

- Cep Telefonu 5.250 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!

- 2024 Seri 125CC Motosiklet 49.900 TL

- Atv 89.000 TL

- Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!

23 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG

BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!

23 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG