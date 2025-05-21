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BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:07
BİM AKTÜEL KATALOG! 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Bu Cuma satışta!
BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri başlıyor. Her hafta aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun binbir çeşit ürün geliyor. Yaza hazırlık yapmak isteyenler için güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları ve daha birçok ürün saışa çıkacak. Peki, 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta fırsatları ve fiyat listesi...