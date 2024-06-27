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FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:04
FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...
Bim aktüel ürünleri her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi Bim aktüel ürünler kataloğu ile ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta katlanabilir elektrikli bisiklet, cep telefonu, 3 çıkışlı şarj kablosu, masaüstü sinek öldürücü ve kulaklık gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün 28 Haziran Cuma 2024 Bim aktüel ürünler kataloğu ile yayında!