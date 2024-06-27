FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...

Bim aktüel 28 Haziran 2024 fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde Chef's Derin Tencere, Paşabahçe Dantel Çay Seti, Kahve Yanı Bardak, Frigo Bölmeli Tereyağlık, Kapaklı Servis Tabağı, Pirge Şef Bıçağı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Cuma fırsatları ile Bim aktüel ürünler kataloğu!