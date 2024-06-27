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Haberler Yaşam FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:04

FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...

Bim aktüel ürünleri her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi Bim aktüel ürünler kataloğu ile ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta katlanabilir elektrikli bisiklet, cep telefonu, 3 çıkışlı şarj kablosu, masaüstü sinek öldürücü ve kulaklık gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün 28 Haziran Cuma 2024 Bim aktüel ürünler kataloğu ile yayında!

FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...

Bim aktüel 28 Haziran 2024 fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde Chef's Derin Tencere, Paşabahçe Dantel Çay Seti, Kahve Yanı Bardak, Frigo Bölmeli Tereyağlık, Kapaklı Servis Tabağı, Pirge Şef Bıçağı gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Cuma fırsatları ile Bim aktüel ürünler kataloğu!

FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...

BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN 💥

Senna 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD GOOGLE TV 65SNF9000U 17.499 TL

Senna 55 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD GOOGLE TV 55SNF9000U 12.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 2.999 TL

Arnica Blender Seti 1.299 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

Kumtel 5.5 L Fast Fryer 1.599 TL

Stanley Advanture Yemek Termosu 899 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...

OLA EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL

FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

Paşabahçe Dantel Çay Seti 6 Kişilik 199 TL

Kahve Yanı Bardak ~120 cc 159 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 79 TL

Kapaklı Servis Tabağı 245 TL

Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

Pirge Soyacak 85 TL

Lav Terra Meşrubat Bardağı 475 cc 79 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 20 x 28 cm 199 TL

Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 99 TL

FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 27 HAZİRAN: Bu hafta BİM aktüelde katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon...

Katlanabilir Çamaşır Selesi 38 L 219 TL

Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL

Katlanabilir Su Kovası 12 L 139 TL

Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

Bebek Basamağı 119 TL

Banyo-Mama Oturağı 199 TL

Kulplu Klozet Adaptörü 65 TL

Çocuk Küveti Filesi 44,50 TL

Bebek Çamaşır Sepeti 20 L 99 TL

Süt/Mama Kabı 175 ml 4'lü 29,50 TL

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