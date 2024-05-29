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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024: "Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor..." Bu Cuma BİM'de neler var?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 01:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 01:05

BİM AKTÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024: "Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor..." Bu Cuma BİM'de neler var?

BİM aktüel katalog yayında. 21- 24 Mayıs tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, küçük ev aletleri ve ünlü saç maşası" oldu. Özellikle evlenecek olanlar, çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar için büyük indirimler katalogda. Bu haftanın kataloğunda birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünler indirimli bir şekilde mağazalarda. İşte, 31 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024: Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor... Bu Cuma BİM’de neler var?

BİM katalog Cuma indirimleri listelendi. 31 Mayıs 2024 Cuma günü onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024: Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor... Bu Cuma BİM’de neler var?

31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Polosmart Wag Maşası 499 TL

Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL

Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Nostaljik FM Radyo 599 TL

Kablosuz Speaker 239 TL

Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024: Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor... Bu Cuma BİM’de neler var?

31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo E-Bike 39.999 TL

Ape Ryder Buffalo E-Bike 29.999 TL

RKS BN5 Pro E-Bike 19.999 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024: Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor... Bu Cuma BİM’de neler var?

31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Hisar Karnıyarık Tencere 649 TL

Derin Çelik Tencere 599 TL

Çelik Servis Ürünleri 99 TL

Çelik Çaydanlık 749 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 2.499 TL

30 Parça Çatal-Bıçak-Kaşık Takımı 1.399 TL

Tava 249 TL

Wok Tava 239 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024: Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor... Bu Cuma BİM’de neler var?

31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

Range Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

Casilda Home Kelebek Kurutmalık 379 TL

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