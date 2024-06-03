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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim'de!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 12:36

BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim'de!

Bim aktüel katalog 4 Haziran Salı ve 7 Haziran Cuma satışa çıkacak ürünleri duyurdu. Her hafta Salı ve Cuma günü raflarda yerini alan aktüel ürünlerde bu hafta birbirinden farklı fırsatlar alıcısıyla buluşuyor. "Katlanabilir elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, tipod, powerbank gibi elektronik ürünler ve mutfak için wok tava, sac tava, düdüklü tencere seti" gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte, Bim aktüel 4-7 Haziran ürünleri bu hafta Bim'de!

BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim’de!

Bim aktüel 4-7 Haziran fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde mutfak ürünleri, çocuklar için oyuncak çeşitleri ve elektronik ürünler gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, 4-7 Haziran tarihli Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim’de!

BİM AKTÜEL 4 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 185 TL

Kerem Labne 3×180 gr – 74,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 147,50 TL

Kakaolu Nesquik 6×180 ml – 65 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Beynir 1 Kg – 99 TL

Dana Füme Karabiberli 50 gr – 31,50 TL

Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr – 43 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim’de!

Nivea 175 ml Jel Güneş Koruyucu Krem – 345 TL

Nivea 150 ml Çocuk Güneş Kremi – 345 TL

Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml – 295 TL

Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu – 95 TL

Garnier Bronzlaştırıcı Yağ – 299 TL

Garnier Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim’de!

Garnier Çocuk Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL

Sebamed Güneş Kremi – 299 TL

Dermokil Güneş Kremi – 145 TL

Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu – 195 TL

Dermokil Güneş Koruyucu Sprey – 199 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim’de!

BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

Portatif Uyku Tulumu 499 TL

Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL

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