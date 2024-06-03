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BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim'de!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
12:36
BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 HAZİRAN 2024 || Elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, powerbank…Bu hafta Bim'de!
Bim aktüel katalog 4 Haziran Salı ve 7 Haziran Cuma satışa çıkacak ürünleri duyurdu. Her hafta Salı ve Cuma günü raflarda yerini alan aktüel ürünlerde bu hafta birbirinden farklı fırsatlar alıcısıyla buluşuyor. "Katlanabilir elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, tipod, powerbank gibi elektronik ürünler ve mutfak için wok tava, sac tava, düdüklü tencere seti" gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte, Bim aktüel 4-7 Haziran ürünleri bu hafta Bim'de!