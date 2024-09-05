BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM’e bu cuma hangi ürünler geliyor?

Haftanın ürünlerinin yer aldığı 6 Eylül Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruldu. 7'den 70'e her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı listede elektronik ürünler, mutfak araç gereçleri, ev eşyaları ve çocuklar için oyuncak seçenekleri bulunuyor. Peki, BİM'e bu cuma hangi ürünler geliyor? İşte, aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...