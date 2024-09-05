Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:43
BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM'e bu cuma hangi ürünler geliyor?
Bim Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 6 Eylül 2024 Cuma günü mağazalarda satışa çıkacak ürünler belli oldu. Kalın Teker Elektrikli Bisiklet, Dik Süpürge, Karnıyarık Tenceresi, Krep Tava ve Kahve Makinesi gibi birçok ürünün yer aldığı katalog ile haftanın fırsatları başlıyor. İşte, 6 Eylül Bim Aktüel kataloğu ile bu haftanın ürünleri...