Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:43

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM'e bu cuma hangi ürünler geliyor?

Bim Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 6 Eylül 2024 Cuma günü mağazalarda satışa çıkacak ürünler belli oldu. Kalın Teker Elektrikli Bisiklet, Dik Süpürge, Karnıyarık Tenceresi, Krep Tava ve Kahve Makinesi gibi birçok ürünün yer aldığı katalog ile haftanın fırsatları başlıyor. İşte, 6 Eylül Bim Aktüel kataloğu ile bu haftanın ürünleri...

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM’e bu cuma hangi ürünler geliyor?

Haftanın ürünlerinin yer aldığı 6 Eylül Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruldu. 7'den 70'e her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı listede elektronik ürünler, mutfak araç gereçleri, ev eşyaları ve çocuklar için oyuncak seçenekleri bulunuyor. Peki, BİM'e bu cuma hangi ürünler geliyor? İşte, aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM’e bu cuma hangi ürünler geliyor?

6 EYLÜL CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

  • Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL
  • Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL
  • Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL
  • Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL
  • Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL
  • Wag Maşası (32mm) PSC43 495 TL
  • Saç Masaj Tarağı 39 TL
  • Ayak Bakım Seti Psc52 249 TL
  • Elektronik Tırnak Bakım Seti Led Işıklı 189 TL
  • Elektronik Tırnak Kurutucu 129 TL
  • Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
  • Led Işıklı Cımbız 79 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM’e bu cuma hangi ürünler geliyor?
  • RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
  • 1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL
  • Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL
  • Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
  • Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL
  • Buharlı Ütü 1.175 TL
  • Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL
  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL
  • Minderli Düşer Kapak Ayakkabılık 995 TL
BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM’e bu cuma hangi ürünler geliyor?
  • Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
  • 56.Yıl Özel Tekli Arabalar 119 TL
  • Monster Trucks Arabalar 1:70 59,50 TL
  • Chelsea Meslekleri Öğreniyor 229 TL
  • Bükülebilir Dinozorlar 229 TL
  • Hikaye Kitapları 34,50 TL
  • Lisanslı Puzzle 60 Parça 54,50 TL
  • Tükenmez Resim Defteri 89 TL
  • Oyuncak Spor Arabalar 59 TL
  • Top Yakalama Oyuncağı 2'li 129 TL
  • LCD Ekran Çizim Tableti 129 TL
BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL 2024 CUMA | Elektrikli bisiklet, Dik Süpürge, Kahve Makinesi... BİM’e bu cuma hangi ürünler geliyor?
  • Tül Perde ~290x180 cm 195 TL
  • Güneşlik ~140x250 cm 165 TL
  • Fon Perde ~140x270 cm 179 TL
  • Kot Gömlek Erkek 319 TL
  • Kaşkorse Pantolon Kadın 179 TL
  • Eşofman Alt Kadın 179 TL
  • Pvc Masa Örtüsü 85 TL
  • Penye Yastık Kılıfı ~50x70 cm 65 TL
  • Eşofman Alt Erkek 179 TL
  • Spor Ayakkabı 329 TL
  • Kristal Organizer 39,50 TL
  • Mop Seti 229 TL
  • Nakışlı Havlu Set 65 TL
  • Banyo Paspası ~65x80 cm 79 TL
  • Yuvarlak Banyo Taburesi 69 TL
  • 2'li Standlı Sabunluk Seti 279 TL
SON DAKİKA