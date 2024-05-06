Haberler
Yaşam
BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM'de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:53
BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM'de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor
BİM aktüel kataloğu yayında. 7-10 Mayıs Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler var. Kataloğun yıldızı "benzinli ATV ve elektrikli bisiklet" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok farklı küçük ev aletleri arasında airfryer ve blender seti öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 7-10 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi