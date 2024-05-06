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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM'de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:53

BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM'de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor

BİM aktüel kataloğu yayında. 7-10 Mayıs Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler var. Kataloğun yıldızı "benzinli ATV ve elektrikli bisiklet" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok farklı küçük ev aletleri arasında airfryer ve blender seti öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 7-10 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM’de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 7-10 Mayıs 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM’de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor

7 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Atlet Şort Takım 225 TL

Bel Dantelli Hipster Kadın 40 TL

Uyku Bandı 55 TL

Suni Deri Organizer Çanta 179 TL

Patik Çorap Kadın 10'lu 90 TL

Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 99 TL

Rexona Clinical Deodorant Kadın 150 ml 125 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM’de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 255 TL

Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg 289,75 TL

Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 1=8 rulo 69 TL

16'lı Selpak Ferahlatan Banyo Tuvalet Kağıdı 109 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2L 64,50 TL

Oral-b Şarjlı Diş Fırçası D16 Pro Clean + Seyahat Kabı 650 TL

Oral-b Yedek Başlık Cross Action 4'lü 330 TL

Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 59 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM’de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 255 TL

Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg 289,75 TL

Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 1=8 rulo 69 TL

16'lı Selpak Ferahlatan Banyo Tuvalet Kağıdı 109 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2L 64,50 TL

Oral-b Şarjlı Diş Fırçası D16 Pro Clean + Seyahat Kabı 650 TL

Oral-b Yedek Başlık Cross Action 4'lü 330 TL

Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 59 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7-10 Mayıs: Benzinli ATV, elektrikli bisiklet fırsatı BİM’de! İndirim şenlikleri bu hafta başlıyor

Züber Chia ve Hindistan Cevizli Meyve Bar 3x40 g 59,50 TL

Züber Hindistan Cevizli Hurma Topu 96 g 44,50 TL

Eti Burçak Hindistan Cevizli Portakallı Bisküvi 50 g 11 TL

Ülker Hindistan Cevizli Kek Dolgulu Sütlü Çikolata 225 g 65 TL

Şimşek Vanilya Aromalı Kutu Gofret 900 g 59,50 TL

Eti Kakaolu Fındık Kremalı Petibör Bisküvi 270 g 37,50 TL

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