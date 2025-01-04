BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM’de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...

Ocak ayının ilk haftasında BİM Aktüel Katalog ürünleri cazip fiyatlarla ve dikkat çekici ürünleriyle raflarda yerini alacak! 7-8-10 Ocak tarihlerinde BİM mağazalarında yeni aktüel ürünler arasında bu hafta balıkçılara özel ürünler öne çıkıyor. Balıkçı makası 49 TL, balıkçı çantası ise 349 TL gibi fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel 7-8-10 Ocak aktüel ürünler...