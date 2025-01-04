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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM'de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:48

BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM'de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...

Yeni BİM aktüel katalog yayınlandı! 7-8-10 Ocak tarihleri arasında BİM mağazalarındaki fırsatlar alışverişseverlerin gündeminde. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında her ihtiyacınıza uygun birçok ürün yer alıyor. Balıkçı malzemelerinden balıkçı çantasına, yağmurluktan polar bere ve eldivenlere kadar pek çok çeşit ürün, uygun fiyata raflarda yerini alacak. Küçük, orta ve büyük boy valiz setleri de bu haftanın fırsat ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM aktüel 7-8-10 Ocak aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın BİM aktüel kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM’de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...

Ocak ayının ilk haftasında BİM Aktüel Katalog ürünleri cazip fiyatlarla ve dikkat çekici ürünleriyle raflarda yerini alacak! 7-8-10 Ocak tarihlerinde BİM mağazalarında yeni aktüel ürünler arasında bu hafta balıkçılara özel ürünler öne çıkıyor. Balıkçı makası 49 TL, balıkçı çantası ise 349 TL gibi fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel 7-8-10 Ocak aktüel ürünler...

BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM’de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...

YENİ BİM AKTÜEL KATALOG YAYINDA!

BİM AKTÜEL 7 OCAK SALI KATALOĞU

Siyah Zeytin 197.50 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 52.50 TL

5 KG Pilavlık Pirinç 209.00 TL

Beyaz Sirke 23.50 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM’de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...

Fındık Kreması 119.00 TL

Yumuşak Şeker 29.50 TL

Vanilya Aromalı Gofret 69.00 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM’de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...

Tam Yağlı Taze Peynir 67.50 TL

Piliç Bonfile 149.90 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir 99.50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM’de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...

BİM AKTÜEL 8 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU

Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

Nofrost Buzdolabı 16.990 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.290 TL

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