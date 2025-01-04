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BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM'de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
20:48
BİM AKTÜEL KATALOG 7-8-10 OCAK 💥 Bu hafta BİM'de! Blender Seti, küçük-orta-büyük valiz seti...
Yeni BİM aktüel katalog yayınlandı! 7-8-10 Ocak tarihleri arasında BİM mağazalarındaki fırsatlar alışverişseverlerin gündeminde. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında her ihtiyacınıza uygun birçok ürün yer alıyor. Balıkçı malzemelerinden balıkçı çantasına, yağmurluktan polar bere ve eldivenlere kadar pek çok çeşit ürün, uygun fiyata raflarda yerini alacak. Küçük, orta ve büyük boy valiz setleri de bu haftanın fırsat ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM aktüel 7-8-10 Ocak aktüel ürünler neler? İşte, yeni haftanın BİM aktüel kataloğu!