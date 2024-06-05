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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri
Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 20:29

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri

BİM aktüel katalog yayında. 7 Haziran tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, döküm tencere setleri, aksiyon kamerası, araba aksesuarları" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 7 Haziran 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM’de bu haftanın fırsat ürünleri

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 7 Haziran 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM’de bu haftanın fırsat ürünleri

BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

Portatif Uyku Tulumu 499 TL

Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM’de bu haftanın fırsat ürünleri

Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL

Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

Makaralı Güneşlik 179 TL

Metalize Oto Güneşlik 99 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM’de bu haftanın fırsat ürünleri

Emsan Wok Tava 499 TL

Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL

Izgara Tavası 629 TL

Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL

Chef's Sütlük 129 TL

Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL

Dolma Kapağı 37,50 TL

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL

Taşıma Sepeti 139 TL

Renkli Çelik Süzgeç 179 TL

Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL

Şef Bıçağı 75 TL

Chef's Masat 75 TL

Chef's Et Dövme Demiri 149 TL

Chef's Çelik Satır 199 TL

Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM’de bu haftanın fırsat ürünleri

Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL

Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL

Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL

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