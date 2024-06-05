Haberler
Yaşam
BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri
Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
20:29
BİM AKTÜEL KATALOG 7 HAZİRAN || Yeni gelinlere müjde! Çeyiz setleri geliyor... BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri
BİM aktüel katalog yayında. 7 Haziran tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, döküm tencere setleri, aksiyon kamerası, araba aksesuarları" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 7 Haziran 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi