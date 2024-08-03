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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:51

BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi?

Bim aktüel katalog ile haftanın ürünleri belli oldu. 2 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak olan ürünler Bim aktüel kataloğu ile duyuruldu. Alışveriş tutkunları tarafından takip edilen katalogda özellikle bu Cuma 4'lü çeyiz seti en çok dikkat çeken ürün oldu. Ultra HD televizyon, powerbank, buhar kazanlı ütü ve blender bu hafta raflarda satışa çıkacak. İşte, 2 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM’de neler var, indirimli mi?

Bim aktüel ürünler kataloğu zincir marketin resmi sitesinde her hafta paylaşılıyor. 2 Ağustos tarihli kataloğa göre bu hafta binbir çeşit ürün satışa çıkacak. İşte, 2 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi!

BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM’de neler var, indirimli mi?

BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL

HP Gaming Laptop 25.990 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL

Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL

Araba İçi Nemlendirici 249 T

Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL

Bardaklık Telefon Tutacağı 179 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM’de neler var, indirimli mi?

BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL

Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL

Kumtel 5.5 L FastFryer 1.590 TL

Organize 329 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Polosmart Smart Step Akıllı Bileklik 249 TL

Şeffat Bluetooth Speaker 349 TL

BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM’de neler var, indirimli mi?

BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL

Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL

Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc 69 TL

BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM’de neler var, indirimli mi?

BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Hambez Şort Erkek 149 TL

Hambez Kapri Kadın 169 TL

Pijama Takımı Erkek 229 TL

Şort Takım Kadın 249 TL

Kemer Kadın 75 TL

Kep 139 TL

İkili Banyo Paspas Seti 199 TL

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