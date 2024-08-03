Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:51
BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi?
Bim aktüel katalog ile haftanın ürünleri belli oldu. 2 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak olan ürünler Bim aktüel kataloğu ile duyuruldu. Alışveriş tutkunları tarafından takip edilen katalogda özellikle bu Cuma 4'lü çeyiz seti en çok dikkat çeken ürün oldu. Ultra HD televizyon, powerbank, buhar kazanlı ütü ve blender bu hafta raflarda satışa çıkacak. İşte, 2 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!