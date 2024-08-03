BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ: Dörtlü çeyiz seti, ultra HD Televizyon... Bu hafta BİM’de neler var, indirimli mi?

Bim aktüel ürünler kataloğu zincir marketin resmi sitesinde her hafta paylaşılıyor. 2 Ağustos tarihli kataloğa göre bu hafta binbir çeşit ürün satışa çıkacak. İşte, 2 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi!