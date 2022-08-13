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Haberler Yaşam BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:59

BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste şeklinde yayınlandı. 16 Ağustos Salı gününden itibaren kahvaltılık gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatı var. İhtiyaçları doğrultusunda eksiklerini tamamlamak isteyenler ise kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Formunu korumak isteyenlerin dikkatini çeken ürünler arasında probiyotik yoğurt, süt, yulaf sütü dikkat çekiyor. Öte yandan tekstil ürünleri de raflarda indirimli yer alacak. İşte, haftanın 16 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli liste!

BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM aktüel ürünleri Salı ve Cuma günleri milyonların gündeminde yer alıyor. Uygun fiyatta ürünlerden yararlanmak isteyenler adresi BİM'de bu hafta kaşar peyniri, krem peynir, süt, tereyağı, keçi peyniri, labne, tulum peyniri yer alıyor. 16 Ağustos 2022 Salı günü BİM kataloğundaki indirimleri kaçırmak istemeyenler haftanın ürünlerine ulaşmaya çalışıyor. İşte BİM'in yeni kataloğuna ilişkin ayrıntılar…

BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM 16 AĞUSTOS 2022 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

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BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM 16 AĞUSTOS 2022 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM 16 AĞUSTOS 2022 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM 16 AĞUSTOS 2022 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

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