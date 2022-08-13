Haberler Yaşam BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:59

BİM 16 Ağustos 2022 aktüel kataloğu kahvaltılık ürünleriyle dikkat çekiyor! Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste şeklinde yayınlandı. 16 Ağustos Salı gününden itibaren kahvaltılık gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatı var. İhtiyaçları doğrultusunda eksiklerini tamamlamak isteyenler ise kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Formunu korumak isteyenlerin dikkatini çeken ürünler arasında probiyotik yoğurt, süt, yulaf sütü dikkat çekiyor. Öte yandan tekstil ürünleri de raflarda indirimli yer alacak. İşte, haftanın 16 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli liste!