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Haberler Yaşam BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 22 Nisan Cuma hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 16:48

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 22 Nisan Cuma hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM'de bu hafta rafları dolduracak ürünler 22 Nisan BİM aktüel kataloğu ile belli oldu! Bu hafta BİM marketlerde su arıtma cihazı, yazıcı, hurç çeşitleri, kulaküstü kulaklık, oyuncak çeşitleri, telefon, eliptik bisiklet, smart tag gibi ürünler satışa sunuluyor. Ramazan alışverişi için çeşit çeşit iftarlık ve sahurluk yiyecek içecek çeşitleri de raflarda yerini alırken, ev ve mutfak ürünleri uygun fiyatlarla alıcıya çıkıyor. Bu hafta hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu ve 22 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 22 Nisan Cuma hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel kataloğu marketlerin indirim günlerini takip eden alışveriş tutkunları tarafından inceleniyor. Tasarruflu alışveriş için zincir marketlerin indirim günlerini bekleyen vatandaşlar, 22 Nisan Cuma BİM'de hangi indirimli ürünler satışta sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen bu sorunun yanıtını BİM indirim kataloğu üzerinden öğrenebilirsiniz! İşte 22 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler listesi!

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 22 Nisan Cuma hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOĞU - 22 NİSAN 2022

İşte BİM'de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler;

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BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 22 Nisan Cuma hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu!
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BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 22 Nisan Cuma hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 22 Nisan Cuma hangi indirimli ürünler satışta? İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğu!
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