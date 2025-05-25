Haberler
Yaşam
Bim aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 27-30 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
01:39
Bim aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 27-30 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü...
BİM'de yeni haftanın indirimleri belli oldu. Mayıs ayının son aktüel kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının sepetini dolduracak indirimli ürünler arasında her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Mikrodalga fırın, dondurucu, buharlı ütü ve daha fazla elektronik ürün satışa çıkacak. Peki, 27 - 30 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, Mayıs ayının son indirimleri!