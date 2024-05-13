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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:38

BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!

Bim aktüel katalog ile 14 Mayıs Salı ve 17 Mayıs Cuma ürünleri belli oldu. Bu hafta önce Bim' sonra kampa gitmek isteyenler için kamp sandalyesi, hamak, fonksiyonel kamp baltası, av bıçağı, çok amaçlı kamp ışığı, aile tipi çadır ve uyku tulumu gibi birçok kamp ekipmanı satışta olacak. Bu ürünlerin yanı sıra 15 Mayıs'tan itibaren ise buzdolabı, 4 programlı bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi de satışta olacak. İşte, Bim 14-17 Mayıs aktüel katalog ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!

Bim aktüel ürünler listesi her hafta Salı ve Cuma satışı öncesi duyuruluyor. İlgililerin yakından takip ettiği katalog ile bu hafta kamp malzemeleri, beyaz eşya çeşitleri ve mutfak için araç gereçler satışta olacak. İşte 14-17 Mayıs 2024 Bim aktüel katalog ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!

Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı - 139,50 TL

Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 89,50 TL

Papia Biocare Kağıt Havlu - 79 TL

Kotex Natural Günlük Ped İnce - 29,50 TL

Gilette Venüs Breeze Tıraş Bıçağı - 215 TL

Mangalet Mangal Kömürü - 99 TL

Voit Deodorant - 75 TL

Selin Parfümlü Kolonya - 49,50 TL

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BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!

BİM AKTÜEL 14 MAYIS 2024 KATALOĞU

Efsane İthal Pilavlık Pirinç - 119 TL

Söke Tam Buğday Unu - 22,50 TL

Saban Bulgur Pilavlık - 119,50 TL

Verde Pirina Yağı Hafif Lezzetler - 149 TL

Tamek Garnitür - 27,50 TL

Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir - 74,50 TL

Tukaş Domates Salçası - 89,50 TL

Torku Sucuk Dana Kangal - 175 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat - 95 TL

Oba Makarna - 9,75 TL

BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!

BİM AKTÜEL 15 MAYIS 2024 KATALOĞU

Keysmart Nofrost Buzdolabı - 18.499 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi - 8.999 TL

BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!

BİM 17 MAYIS 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL

Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL

Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL

Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL

Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL

Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL

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