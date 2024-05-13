BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile Kamp sandalyesi, termos ve çadır bu hafta satışta!

Bim aktüel ürünler listesi her hafta Salı ve Cuma satışı öncesi duyuruluyor. İlgililerin yakından takip ettiği katalog ile bu hafta kamp malzemeleri, beyaz eşya çeşitleri ve mutfak için araç gereçler satışta olacak. İşte 14-17 Mayıs 2024 Bim aktüel katalog ve fiyat listesi!