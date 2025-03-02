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Giriş Tarihi: 02.03.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 08:56

BİM AKTÜEL MART AYININ İLK İNDİRİMİ! 4 Mart Salı BİM aktüel ürünler neler? Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...

BİM aktüel 4 Mart'tan itibaren geçerli olacak indirimlerini yeni hafta kataloğuyla duyurdu. Yeni haftaya yeni ürünler listesiyle başlayan zincir markette kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak ihtiyaçlarından daha fazlasına ürünler sıralandı. Peki, BİM aktüel yeni hafta kataloğunda neler var, indirimli mi? İşte, 4 Mart'tan itibaren geçerli indirimli ürünler listesi...

BİM AKTÜEL MART AYININ İLK İNDİRİMİ! 4 Mart Salı BİM aktüel ürünler neler? Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...

BİM aktüel Mart ayının ilk indirimleri belli oldu! 4 Mart'tan itibaren satışta olacak ürünler arasında temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri yerini alırken, makyaj bazı, makyaj fırçası seti, takı çantası, saç bandı ve bileklik seti gibi birçok ürün listeye damga vurdu. İşte, 4 Mart BİM aktüel ürünler!

BİM AKTÜEL MART AYININ İLK İNDİRİMİ! 4 Mart Salı BİM aktüel ürünler neler? Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...

BİM AKTÜEL YENİ KATALOG!

DANA KABURGA FÜME ET 69,00 TL

SOSLU DANA DÖNER 115,00 TL

5 KG YARIM YAĞLI YOĞURT 159,00 TL

2 L AYRAN 59,00 TL

LOR PEYNİR 45,00 TL

1 L KEFİR 57,50 TL

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BİM AKTÜEL MART AYININ İLK İNDİRİMİ! 4 Mart Salı BİM aktüel ürünler neler? Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...

BİM AKTÜEL 4 MART SALI 2025

1 KG ÇAY 175,00 TL

450 G YAŞ HURMA 159,50 TL

LOKUM 69,50 TL

FINDIK KREMASI 175,00 TL

BİM AKTÜEL MART AYININ İLK İNDİRİMİ! 4 Mart Salı BİM aktüel ürünler neler? Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...

BİM AKTÜEL MART AYININ İLK İNDİRİMLERİ!

MAKYAJ BAZI 179,00 TL

MAKYAJ FIRÇASI SETİ 295,00 TL

TAKI ÇANTASI 175,00 TL

SAÇ BANDI VE BİLEKLİK SETİ 99,00 TL