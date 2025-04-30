BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!

Mayıs ayının ilk BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Sevilen zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun yer alırken, gözler kamp malzemelerine çevrildi. 5 - 6 kişilik kamp çadırı seçenekleri, cibinlikli hamak, kampçı sırt çantası, kamp sandalyesi, pilli kafa lambası, halat, solar ısınan katlanabilir su deposu ve daha fazlası bu Cuma BİM'de! İşte, 2 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...