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Haberler Yaşam BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:29

BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!

BİM zincir market her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. Bu haftanın ilk indirimleri Salı günü satışa sunulurken gözler Mayıs ayının ilk kataloğuna çevrildi. 2 Mayıs Cuma günü BİM'e kamp malzemeleri ağırlıklı olmak üzere birçok ürün gelecek. Peki, 2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, 2 Mayıs BİM aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi...

BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!

Mayıs ayının ilk BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Sevilen zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun yer alırken, gözler kamp malzemelerine çevrildi. 5 - 6 kişilik kamp çadırı seçenekleri, cibinlikli hamak, kampçı sırt çantası, kamp sandalyesi, pilli kafa lambası, halat, solar ısınan katlanabilir su deposu ve daha fazlası bu Cuma BİM'de! İşte, 2 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!

BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 MAYIS CUMA

43 İnç Full HD Android Televizyon 9.990 TL

32 İnç Full HD Android LED Televizyon 5.990 TL

İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

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BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2499 TL

Uyku Tulumu 759 TL

Kamp Yastığı 239 TL

Aile Çadırı 4299 TL

Balkonlu Çadır 4499 TL

Otomatik Çadır 1599 TL

Hamak 799 TL

BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!

Katlanabilir Tuvalet 799 TL

Taşınabilir Fan 649 TL

Şeritli Led Aydınlatma 549 TL

Pilli Kafa Lambası 259 TL

Olta Seti 599 TL

Solar Isınan Katlanabilir Su Deposu 279,00 TL

BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!

Kamp Masası Seti 1799 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Emaye Tencere Seti 1099 TL

Emaye Demlik 499 TL