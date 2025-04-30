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BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
14:29
BİM aktüel Mayıs ayının ilk indirimleri! 💥2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Kamp malzemeleri geliyor!
BİM zincir market her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. Bu haftanın ilk indirimleri Salı günü satışa sunulurken gözler Mayıs ayının ilk kataloğuna çevrildi. 2 Mayıs Cuma günü BİM'e kamp malzemeleri ağırlıklı olmak üzere birçok ürün gelecek. Peki, 2 Mayıs BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, 2 Mayıs BİM aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi...