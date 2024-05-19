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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları
Giriş Tarihi: 19.05.2024 01:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 01:22

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları

BİM aktüel kataloğu yayında. 21- 24 Mayıs Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Kataloğun yıldızı "elektrikli bisiklet, tencere setleri, çeyiz ürünlere" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok temizlik malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve çeyiz setlerindeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 21-24 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 23-26 Mayıs 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 BZNF (8.499 TL)

Keysmart Buzdolabı Key 330 BZST (6.699 TL)

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 250 NF (7.999 TL)

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 cm (5.999 TL)

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları

Kumtel Turbo Çift Cam Ankastre Set Siyah (4.499 TL)

Kumtel Turbo Çift Cam Ankastre Set Beyaz (4.799 TL)

Dijitsu 43 İnç Android Tv (4.199 TL)

House Pratik Kapı Altı Alarmı (79 TL)

Kumtel Sürgülü Aspiratör (549 TL)

Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık (39 TL)

Mega Kutulu Hurç (65 TL)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları

Şişme Havuz 581 L (199 TL)

Şişme Havuz 330 L (179 TL)

Deniz Yeleği (62.50 TL)

El Pompası (69 TL)

Voit 191 Aynalı Yüzücü Gözlüğü (109 TL)

Dynamic Badminton Set (79 TL)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları

Yedekli Tuvalet Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti (269 TL)

Çelik Tava (119 TL)

Kızartma Tenceresi (129 TL)

Chef's Sahan (79 TL)

Chef's Krep Tavası (75 TL)

Metal Patates Soğan Kovası (89 TL)

Dikdörtgen Saklama Kabı (19.50 TL)

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