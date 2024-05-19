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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları yayında
Giriş Tarihi: 19.05.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
09:41
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 21-24 MAYIS 2024: Çeyiz ürünleri geliyor! İşte BİM aktüel katalog fırsatları yayında
BİM aktüel kataloğu yayında. 21- 24 Mayıs Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Kataloğun yıldızı "elektrikli bisiklet, tencere setleri, çeyiz ürünlere" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok temizlik malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve çeyiz setlerindeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 21-24 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi