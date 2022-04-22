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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:45

BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 22 Nisan Cuma gününden itibaren elektronik ürünler, mobilya, ev tekstili ürünleri indirimli olarak raflarda yer alıyor. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerindeki çeşitlilik öne çıkanlar arasında yerini alırken teknolojik ürünler de market zincirinde olacak. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi!

BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli liste halinde yayınlandı. Her hafta binlerce ziyaretçisi bulunan markette bu hafta pek çok ürün indirimde olacak. Listeye göre; BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri de yer alıyor olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Nisan 2022

BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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