BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2022: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 22 Nisan Cuma gününden itibaren elektronik ürünler, mobilya, ev tekstili ürünleri indirimli olarak raflarda yer alıyor. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerindeki çeşitlilik öne çıkanlar arasında yerini alırken teknolojik ürünler de market zincirinde olacak. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi!