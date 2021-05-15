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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler bu hafta da dolu dolu geliyor! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 13:55

aktüel ürünler bu hafta da dolu dolu geliyor! Yeni haftanın ürünler kataloğu yayınlandı!

aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın katalog ürünleri 17, 18 ve 21 Mayıs günleri raflarda yerini alacak. Bu hafta Pazartesi, Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler marketlerde yerini alacak olup yeni ürünler listesi vatandaşlarca merak ediliyor. Bu hafta ürünler listesinde; ultra HD smart tv, elektrikli süpürge, derin dondurucu, scooter, çok amaçlı dolap, tencere seti, çocuk oyun seti ve çok daha fazlası raflarda yerini alacak. Her eve ve her cebe uygun ürünlerin yer aldığı kataloğu tam listesine bu başlık altında ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler bu hafta da dolu dolu geliyor!

Merakla beklenen aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta Pazartesi, Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak. Bu kapsamda, yeni haftanın ürünler listesinde elektrikli scooter, smart tv, alfa klavyeli tablet, bisiklet, masa sandalye seti, renkli kablosuz kulaklık gibi ürünler yer alırken çocuk oyuncakları ve çocuklara yönelik pek çok çeşit ürün de yer alacak. İşte tam listesi (17-18-21 Mayıs 2021)

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler bu hafta da dolu dolu geliyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINLANDI!

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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler bu hafta da dolu dolu geliyor!
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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler bu hafta da dolu dolu geliyor!
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler bu hafta da dolu dolu geliyor!
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