BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın katalog ürünleri 17, 18 ve 21 Mayıs günleri raflarda yerini alacak. Bu hafta Pazartesi, Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler marketlerde yerini alacak olup yeni ürünler listesi vatandaşlarca merak ediliyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; ultra HD smart tv, elektrikli süpürge, derin dondurucu, scooter, çok amaçlı dolap, tencere seti, çocuk oyun seti ve çok daha fazlası raflarda yerini alacak. Her eve ve her cebe uygun ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine bu başlık altında ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.