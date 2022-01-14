BİM aktüel ürünler indirimleri başladı! 14 Ocak 2022 Bu haftanın BİM aktüel raflarında birbirinden indirimli ürünler yeriini aldı!

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri mağazalarda yerini aldı. Dev market zincirinde yine fırsatlar saymakla bitmiyor. Her cebe hitap eden fırsatlarıyla sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Öte yandan alışverişe gitmeden önce vatandaşlar 14 Ocak 2022 BİM aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. İşte Bugünün BİM indirimli aktüel ürünler listesi...