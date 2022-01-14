HaberlerYaşamBİM aktüel ürünler indirimleri başladı! 14 Ocak 2022 Bu haftanın BİM aktüel raflarında birbirinden indirimli ürünler yeriini aldı!
Giriş Tarihi: 14.01.2022 07:55Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 07:57
BİM aktüel ürünler indirimleri başladı! 14 Ocak 2022 Bu haftanın BİM aktüel raflarında birbirinden indirimli ürünler yeriini aldı!
BİM aktüel 14 Ocak 2022 indirimleri başladı. Teknolojiden ev yaşam kategorisine kadar çeşit çeşit ürünlerdeki dev fırsatlar binlere kişinin dikkatini çekerken sabah saatleriyle beraber her Cuma olduğu gibi bugün de mağazalarda yoğunluk yaşanıyor. Uygun fiyatlı ve indirimli ürünlerin sahibi olmak isteyen vatandaşlar mağazalara gitmeden 14 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte birbirinden dev indirimleriyle BİM aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...