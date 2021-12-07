BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev kampanya başlıyor!

Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; penye pijama takımı, şortlu takım, düğüm detaylı taç, lastik toka, fular gibi tekstil ürünleri yer alırken aynı zamanda küpe, makyaj temizleme suyu, gözaltı maskesi, yüz maskesi, cilt temizleyicisi gibi kozmetik ürünler de yer alıyor olacak. İşte BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünler tam liste!