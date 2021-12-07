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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev kampanya başlıyor!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 01:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 01:41

BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev kampanya başlıyor!

Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; penye pijama takımı, şortlu takım, düğüm detaylı taç, lastik toka, fular gibi tekstil ürünleri yer alırken aynı zamanda küpe, makyaj temizleme suyu, gözaltı maskesi, yüz maskesi, cilt temizleyicisi gibi kozmetik ürünler de yer alıyor olacak. İşte BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünler tam liste!

BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev indirim

Pek çok ürün çeşidi ile günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri BİM aktüel ürünler tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bu hafta kulaklık, kitaplıklı çalışma masası, ofis sandalyesi, wireless mouse, kablosuz klavye mouse set, hesap makinesi, şarj özellikli masa lambası gibi ürünler yer alıyor olacak. Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz. İşte BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünler!

BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev indirim
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BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev indirim
BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev indirim
BİM aktüel ürünler indirimli fiyatları ile bugün raflarda yerini aldı! BİM 7-10 Aralık 2021 aktüel ürünlerde dev indirim
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