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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Mayıs 2021: Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 08:50

kataloğu 11 Mayıs 2021: Haftanın aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı!

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günlerinin kaçırılmaz fırsatlarını sunan indirimler listesinde bu hafta gıda, temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın cebini düşünen markette bu hafta şampuan, tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyunda dev indirim var. Markete gitmeden önce kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar bayrama özel indirimlerle de karşılaşıyor. 11 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olan indirimler stoklarda sınırlı olacak. İşte 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Mayıs 2021: Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı!

kataloğu indirimleri tam liste halinde belli oldu. 11 Mayıs Salı gününden itibaren bayrama özel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve çikolatalar öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler markete gitmeden önce aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş mağazalarda yerini alacak ürünlerin detaylarını araştırmaya başladı. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Mayıs 2021: Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE HAFTANIN İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN!

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. İşte 11 Mayıs aktüel ürünler kataloğu;

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BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Mayıs 2021: Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı!
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BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Mayıs 2021: Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim günleri başladı!
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