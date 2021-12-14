BİM aktüel ürünler kataloğu 14- 17 Aralık: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her hafta iki kataloğu ayrı ayrı duyuran markette bu hafta temizlik malzemelerinde büyük indirim var. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. 14 Aralık Salı gününden itibaren bulaşık makinesi tableti, banyo temizleyicisi, tuvalet kağıdı ve çamaşır suyu indirimleri dikkat çekiyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 14- 17 Aralık Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?