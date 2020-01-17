BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Ocak 2020 ile dev indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve bugün itibari müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, 'BİM 17 Ocak aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli teknoloji ürünleri arasında, HP Notebook ve HP Wi-Fi yazıcı dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, Kumtel dikey ısıtıcı ile Philips erkek bakım seti de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 17 Aralık kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.