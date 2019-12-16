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  • BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun geçtiğimiz gün paylaşılmasının ardından, '20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken mutfak ve ev ekonomisi indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli mutfak ürünleri arasında, KUMTEL marka cam ankastre seti ve profesyonel katlanabilir stand mikser dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, çift taraflı büyük ısıtıcı ve ekspress Türk kahve makinesi de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 20 Aralık kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:25
BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

20 Aralık 2019 Cuma raflarda müşterilere satışa sunulacak olan kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde birbirinden cazip ev ekonomisi fırsatları dikkat çekerken, mutfağını zenginleştirmek için de çeşitler bulunuyor. Öyle ki, haftanın ürünleri arasında KUMTEL marka cam ankastre seti, tüm evi kapsayan Wi-Fi sistemi, profesyonel katlanabilir stand mikser ve ekspress Türk kahve makinesi dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte, 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

20 ARALIK 2019 CUMA ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Aralık yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
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