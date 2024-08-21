BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM’de Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak bugün satışta!

Bim'de haftanın fırsat ürünleri satışa çıkıyor. 20-21 Ağustos Bim aktüel ürünler kataloğu ile ilgililerin yakından takip ettiği ürün listesinde çift kişilik yatak, tek kişilik yatak ve 3.70 Metre çekme karavan en çok merak edilen ürünler oldu. Piyasaya göre daha uygun fiyatla satışa sunulan Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta Salı ve Çarşamba günü satışta olacak. Peki,20- 21 Ağustos BİM'de bu haf neler var? İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu!