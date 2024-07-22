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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:49

BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!

BİM aktüel kataloğu ile bu hafta rafları dolduracak indirimli ürünler listesi belli oldu! Yarın musluklu plastik termos, benzinli ATV, parlayan basketbol topu gibi çeşit çeşit ürün raflarda yerini alacak. Aktüel ürünlerden uygun fiyata faydalanmak isteyen vatandaşlar bu hafta BİM'de neler var sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler…

BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de sporseverlere özel desenli/gece parlayan basketbol topu, 3'lü tenis topu satışa sunuluyor. Çeşitli tadilat ve tamirat ürünlerinden plastik ev araç gereçlerine, oyuncak çeşitlerinden elektrikli bisiklete kadar onlarca ürün bu hafta satışta olacak. 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda! İşte indirimli ürünler.

BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!

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BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!
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BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!
BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!

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