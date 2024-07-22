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BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
16:49
BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!
BİM aktüel kataloğu ile bu hafta rafları dolduracak indirimli ürünler listesi belli oldu! Yarın musluklu plastik termos, benzinli ATV, parlayan basketbol topu gibi çeşit çeşit ürün raflarda yerini alacak. Aktüel ürünlerden uygun fiyata faydalanmak isteyen vatandaşlar bu hafta BİM'de neler var sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler…