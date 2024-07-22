BİM aktüel ürünler kataloğu: 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de sporseverlere özel desenli/gece parlayan basketbol topu, 3'lü tenis topu satışa sunuluyor. Çeşitli tadilat ve tamirat ürünlerinden plastik ev araç gereçlerine, oyuncak çeşitlerinden elektrikli bisiklete kadar onlarca ürün bu hafta satışta olacak. 23-26 Temmuz BİM aktüel ile yepyeni indirimli ürünler bu hafta raflarda! İşte indirimli ürünler.