BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak 2020 ile dev indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve bugün itibarı müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, 'BİM 24 Ocak aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji ve ev ekonomisi indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli teknoloji ürünleri arasında, Huawei Y5, Hometech PC Alfa Tablet ve metalik ankastre set dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, granit set tava ve tava seti de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 24 Ocak kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.