BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyenler kataloğu incelemeye başladı. Aralık ayının son fırsatlarını sunan mağazanın indirimli ürünler listesinde bu hafta Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Kiwi Işıklı Cam Kettle, Karaoke Mikrofon, Paşabahçe Snow Gold 12 Parça Çay Takımı dikkat çekiyor. Öte yandan, vücut analiz baskülü makinesi de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor. Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak BİM 27 Aralık kataloğunda yer alan ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarının indirimli ürünlerini tam liste halinde görüntüleyebilirsiniz.