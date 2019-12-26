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  • BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?

aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyenler kataloğu incelemeye başladı. Aralık ayının son fırsatlarını sunan mağazanın indirimli ürünler listesinde bu hafta Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Kiwi Işıklı Cam Kettle, Karaoke Mikrofon, Paşabahçe Snow Gold 12 Parça Çay Takımı dikkat çekiyor. Öte yandan, vücut analiz baskülü makinesi de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor. Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak kataloğunda yer alan ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarının indirimli ürünlerini tam liste halinde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 20:35
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?

aktüel ürünler kataloğunun tam listesi belli oldu. İlgili kurumun resmi sitesinde açıklanan ve 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak ürünler raflardaki yerini aldı. Mağazaya gitmeden önce vatandaşlar '' 27 Aralık Cuma kataloğunda hangi ürünler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Teknolojiden, gıdaya, giysiden ev ekonomisine yüzlerce üründe şok indirim fırsatı yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken Casilda Home Çift Kişilik Emboss Kadife Yorgan, Pierre Cardin Kol Saati, Kiwi Ayak Masaj Aleti, Kumtel Infrared Duvar Tipi Isıtıcıda büyük indirim fırsatı yer alıyor. Peki kataloğunda neler var? İşte, aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?
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BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2019! Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimde?
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