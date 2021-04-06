BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Nisan Salı: Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı. Salı ve Cuma günlerinin kaçırılmaz fırsatlarını tüketiciyle buluşturan markette bu hafta yok yok. BİM kataloğunda 6 Nisan Salı gününden itibaren uydu alıcılı tv, cam ankastre set, dik durabilen süpürge uygun fiyatıyla raflarda yer alacak. BİM kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünler bulunurken kataloğu henüz incelememiş olan vatandaşlar indirimli tam listeyi merak ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 6 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri!